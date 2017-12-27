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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:57 م
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الذهب يصعد مع تراجع الدولار.. والبلاديوم يبلغ أعلى سعر له فى 17 عاما

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:50 م
الذهب يصعد مع تراجع الدولار.. والبلاديوم يبلغ أعلى سعر له فى 17 عاما الذهب - أرشيفية


رويترز
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صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء، للجلسة الثامنة على التوالى، مع تراجع الدولار، ما شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس، بينما ارتفع البلاديوم سمجلا أعلى مستوى له طوال 17 عاما.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 3% خلال الأسبوعين الماضيين، مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر، وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 1285.35 دولار للأونصة "الأوقية".

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة، تسليم فبراير المقبل، بواقع 2.60 دولار وصولا إلى 1290.10 دولار للأوقية، بينما تراجع الدولار أمام اليورو اليوم الأربعاء، وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تدعم ارتفاع اليورو، لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الأوروبية الموحدة مع بداية العام الجديد، بعد أداء متميز فى 2017، الذى سجلت فيه أفضل أداء سنوى أمام العملة الأمريكية منذ 2003.

ورغم ركود نسبى فى الربع الأخير من العام الجارى، صعد الذهب 10% خلال العام الجارى، ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2010، واكتسب الذهب دعما من ضعف الدولار والتوترات السياسية بشأن كوريا الشمالية، وانحسار توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم بأكثر من 1% وصولا لأعلى مستوى له منذ فبراير 2001، مسجلا 1069.50 دولار للأوقية، قبل تراجعه لمستوى 1059.20 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعا نسبته 0.7%، وكان البلاديوم المعدن الأفضل أداء بين المعادن النفيسة فى 2017.

وزادت الفضة 0.5% وصولا إلى 16.62 دولار للأوقية، بعدما صعدت فى وقت سابق من الجلسة إلى 16.64 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر، كما ارتفع البلاتين 0.3% وصولا إلى 921.58 دولار للأوقية.


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