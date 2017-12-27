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"الخشت": تغيير المنظومة يبدأ بالأفكار.. ويمازح رئيس بنك مصر: عاوزين منحة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:29 م
"الخشت": تغيير المنظومة يبدأ بالأفكار.. ويمازح رئيس بنك مصر: عاوزين منحة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى - مصطفى عبدالتواب
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بصدد التحول إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث؛ لإنشغالها بأهمية البحث وتوظيف واستغلال المعرفة، وكذلك لربط البحث بالتنمية الشاملة.

 

وأضاف الخشت، خلال كلمته بفعاليات توقيع جامعة القاهرة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بروتوكول تعاون لإطلاق مشروع رواد 2030 وجامعة كامبريدج البريطانية لتنفيذ برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال بالتعاون مع كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تغيير المنظومة يأتى من تغيير الأفكار الأفكار

 

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، إنشاء مركز لتسويق الأبحاث، يرأسه ويشرف عليه الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التنمية وخدمة المجتمع، موضحًا أنه على الطلاب التفكير فى الإنتاج وليس الوظيفة ذاتها، مشيرًا إلى حديثه بإنشاء مركز لتسويق الأبحاث جاء لعدم وجود مادة بقانون تنظيم الجامعات لإعطاء الحق لإنشاء الشركات والمؤسسات مثل ما يحدث بالخارج وتحديد مع جامعة كامبريدج، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، بشره بانتهاء المرحلة الأكبر بالتعديل التشريعى للقانون.

 

وقال الخشت، إن الجامعة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل تنشيط فكر رواد الأعمال، مؤكدًا على أن الجامعة لا تستهدف وجود ألف مشروع فى الدفعة الواحدة لا يخرج منها استفادة حقيقية، وكذلك إهدار الوقت والمال، وأضاف الخشت ممازحا محمد الأتربى، رئيس بنك مصر: "لا نريد قرض نحن نريد منحة كاملة وشراكة لإنشاء الفرع الدولى للجامعة بالشيخ زايد"، وذلك فى إشارة له حول الفائدة الـ 5% للمشروعات الصغيرة.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن اليوم يشهد وجود رؤية واضحة لكيفية العمل، قائلًا: "مصر بتتغير، على مستوى ما تم إنجازه وليس الأفكار فقط"، مضيفًا: "نحلم بوجود مقرر دراسى بجميع الكليات يستطيع الطلاب دراسته لريادة الأعمال، وليس برامج متفرقة فى الكليات، حتى لو لم يكن التخصص مطالبًا لهذا المنهج الدراسى ولكن كمعرفة للطلاب لتوعيتهم وتوسيع مداركهم".


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الخشت

جامعة القاهرة

بنك مصر

تغيير المنظومة



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