الحبس 5 سنوات لسارقى تمثال انطونيادس بالإسكندرية





كتب - عادل ضرة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الدائرة الـ18 برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة وأمانة سر محمد عثمان الحكم على سارقى تمثال انطونيادس بالإسكندرية بالمشدد 5 سنوات وذلك فى القضية رقم 3607لسنة 2017جنايات سيدى جابر والمقيدة برقم 224لسنة 2017 أموال عامة استئناف الإسكندرية.

حيث عاقبت كل من حسن فريد حسن محمد، محمود إبراهيم حبيب ، محمد عبد المنصف محمد، رزق محمود إبراهيم، سمير محمد أمين، محمد جلال صالح محمد، أيمن فوزي محمد وسعيد جابر محمود بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه لما نسب إليهم وعزل كل من حسن فريد حسن، محمود إبراهيم حسن من وظيفتهما مع نشر منطوق الحكم فى صحيفة على نفقتهم وإلزام كل منهم بالمصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة بمعاقبة علي رمضان محمد إمبابي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل عما نسب إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

كان المستشار شريف حسن صفار المحامى العام لنيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة قد أحال كل من حسن فريد حسن محمد"محبوس" 41سنة كاتب بمعهد البحوث مقيم خلف شارع الإزالة الحضرة الجديدة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية، محمود إبراهيم حسن حبيب 41سنة فنى ديكور "محبوس"مقيم 11شارع عبد الغفار من يوليو – محرم بك بمحافظة الإسكندرية، محمد عبد المنصف محمد على 34سنة "محبوس" حلاق مقيم كوبرى النزهة البر القبلى عزبة الخولى بمحافظة الإسكندرية، رزق محمود إبراهيم"هارب" مواليد 1986 مكوجى، سمير محمد أمين"هارب" 34سنة، ممحمد جلال صالح محمد"محبوس" سائق، أيمن فوزى محمد سالم"محبوس" 45سنة سائق، سعيد جابر طايع محمود"محبوس" 39سنة صاحب كافتيريا، على رمضان محمد إمبابى 31سنة سائق"محبوس" لمحكمة الجنايات لأنهم فى يوم 27فبراير 2017 بدائرة قسم سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية قام المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين الأول كاتب شئون إدارية بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، والثانى فنى ديكور بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية استوليا بغير حق وبنية الملك على منقول تمثال من الرخام ذو قيمة معمارية والمملوك لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119من قانون العقوبات" حدائق انطونيادس" بمعهد بحوث البساتين والتابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بأن دلفا والمتهمين الثالث والرابع خلسة إلى داخل حديقة انطونيادس ونزعوا التمثال عنوة من المكان المخصص له واستعانوا بالمتهمين من الخامس حتى الثامن لاتمام الجريمة والاستيلاء على التمثال بقصد بيعه والتحصل على قيمته دون وجه.

وقام المتهمون من الثالث حتى الثامن بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند"أ" بأن قام المتهم الثامن بالتحريض على ارتكاب الجريمة والتخطيط لكيفية حدوثها واتفق المتهمون من الثالث حتى السابع معهما على ارتكابها وساعدهما على اتماما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض و المساعدة، وقام المتهم التاسع بإخفاء التمثال.

واستمعت النيابة لأقوال شهود الإثبات الرائد أحمد محمود جاب الله 33سنة معاون مباحث قسم شرطة سيدى جابر أكد فى أقواله أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمون من الأول حتى الثامن بالاتفاق فيما بينهم على الاستيلاء على تمثال ذو قيمة معمارية من داخل حدائق انطونيادس بالإسكندرية وبيعه واقتسام قيمته فيما بينهم وعلى أثر ذلك توجه المتهمون من الأول حتى السادس إلى مسرح الجريمة ليلا وتسلل المتهمون من الأول حتى الرابع خفية إلى داخل الحديقة ومعهم عربة جر وقاموا بنزع التمثالث من أعلى القاعدة الرخامية المثبت بها واصطحبوه إلى خارج الحديقة خلسة واستقلوا سيارة أجرى تحمل رقم د ه 8296قيادة المتهم الثانى بينما توقف المتهمان الخامس والسادس خارج الحديققة لمراقبة وتأمين حالة الطريق، وبعد أن لاذوا بالفرار قاموا بإخفاء التمثال بالحانوت المملوك للمتهم السابع واقتصر دور المتهم الثامن على تحريض المتهمين وتخطيط وتدبير كيفية ارتكاب الواقعة، إلا إنه عقب ذاع خبر وقوع الجريمة وخشية ضبطهم استعان المتهم الثامن بالمتهم التاسع للتخلص من التمثال وإخفاء الجريمة فاستقل الأخير السيارة رقم س ع ل 5648وبحوزته التمثال ثم قام بإلقائه بمنطقة الموقف الجديد دائرة قسم كرموز مع علمه بأن متحصل من جريمته، وبسؤال الرائد عمرو فادي الملاح بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.