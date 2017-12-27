الجيش اليمنى: مقتل 76 قياديًا حوثيًا خلال الشهر الجارى





أعلن الجيش اليمنى مقتل 76 قياديًا من ميليشيات الحوثى الإرهابية فى المواجهات الميدانية وغارات التحالف العربى خلال الشهر الجاري.

وأشار الجيش اليمني، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن هذا العدد هو أكبر خسائر تتكبدها الميليشيات على وقع احتدام المعارك والهزائم المتوالية التى تتلقاها الميليشيات الحوثية فى أكثر من جبهة.