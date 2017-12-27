الجيش اليمنى: مقتل 76 قياديًا حوثيًا خلال الشهر الجارى

الجيش اليمنى: مقتل 76 قياديًا حوثيًا خلال الشهر الجارىالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:14 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن الجيش اليمنى مقتل 76 قياديًا من ميليشيات الحوثى الإرهابية فى المواجهات الميدانية وغارات التحالف العربى خلال الشهر الجاري.
وأشار الجيش اليمني، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن هذا العدد هو أكبر خسائر تتكبدها الميليشيات على وقع احتدام المعارك والهزائم المتوالية التى تتلقاها الميليشيات الحوثية فى أكثر من جبهة.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة