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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:04 م
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الجيش الأوغندى يعلن مقتل 100 متمرد على الأقل شرقى الكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:06 م
الجيش الأوغندى يعلن مقتل 100 متمرد على الأقل شرقى الكونغو الديمقراطية الجيش الأوغندى


أ ش أ
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أعلن الجيش الأوغندى أن قواته قتلت أكثر من 100 متمرد شرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة شن هجمات أدت إلى مقتل 15 من قوات حفظ السلام الأممية مطلع الشهر الجارى.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن الجيش الأوغندى تأكيده - فى بيان اليوم الأربعاء- أن العديد من المتمردين أصيبوا أيضًا فى الغارات التى شنها سلاح المدفعية من الأراضى الأوغندية.. ونفى الجيش الأوغندى وجود أى قوات أوغندية على الأراضى الكونغولية.
واتهمت الأمم المتحدة القوات الديمقراطية الحليفة مهاجمة جنود حفظ السلام التنزانيين قبل أسبوعين.


وشكلت هذه الحركة من أجل الإطاحة بالرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى لكن انضمت إليها فصائل أخرى وبدأت بشن هجمات فى سنة 1995.. وانتقل المتمردون إلى الكونغو الديمقراطية أمام ضربات الجيش الأوغندى.

 


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