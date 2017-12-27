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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:53 م
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الجلاء العسكرى تستضيف خبير بأمراض العضلات للأطفال يناير المقبل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:16 ص
الجلاء العسكرى تستضيف خبير بأمراض العضلات للأطفال يناير المقبل أطفال - أرشيفية


كتب زكى القاضى
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى، خبير الأمراض العصبية، وأمراض العضلات للأطفال  بفرنسا فى الفترة من 7 وحتى 10 يناير المقبل.

 

وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة    .

 

 


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