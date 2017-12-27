الجلاء العسكرى تستضيف خبير بأمراض العضلات للأطفال يناير المقبل

الجلاء العسكرى تستضيف خبير بأمراض العضلات للأطفال يناير المقبلالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:16 ص
أطفال - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى، خبير الأمراض العصبية، وأمراض العضلات للأطفال بفرنسا فى الفترة من 7 وحتى 10 يناير المقبل.
وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة .
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