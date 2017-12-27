الجلاء العسكرى تستضيف خبير بأمراض العضلات للأطفال يناير المقبل





كتب زكى القاضى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى، خبير الأمراض العصبية، وأمراض العضلات للأطفال بفرنسا فى الفترة من 7 وحتى 10 يناير المقبل.

وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة .