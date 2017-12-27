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الجامعة العربية: الوفد الوزارى الخاص بالقدس يجتمع فى الأردن 6 يناير

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:49 م
الجامعة العربية: الوفد الوزارى الخاص بالقدس يجتمع فى الأردن 6 يناير السفير حسام ذكى رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية


كتب مصطفى عنبر
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قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوفد الوزارى الذى تشكل بموجب قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بشأن موضوع القرار الأمريكى الخاص بالقدس، سيجتمع 6 يناير المقبل فى الأردن.
 
وأوضح "زكى"، فى مؤتمر صحفى بمقر الجامعة، اليوم الأربعاء، للكشف عن حصاد نشاط الجامعة العربية لعام 2017، أن اجتماع اللجنة الوزارية جاء بدعوة من رئاسة القمة العربية "الأردن"، وسيُشارك فيه الأمين العام للجامعة، وتضم اللجنة الوزارية المعنية بالقدس كلا من، الأردن، وفلسطين، ومصر، والسعودية والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.
 
 
 
 
 

 


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