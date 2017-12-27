الجامعة العربية: الوفد الوزارى الخاص بالقدس يجتمع فى الأردن 6 يناير

الجامعة العربية: الوفد الوزارى الخاص بالقدس يجتمع فى الأردن 6 ينايرالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:49 م
السفير حسام ذكى رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوفد الوزارى الذى تشكل بموجب قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بشأن موضوع القرار الأمريكى الخاص بالقدس، سيجتمع 6 يناير المقبل فى الأردن.
وأوضح "زكى"، فى مؤتمر صحفى بمقر الجامعة، اليوم الأربعاء، للكشف عن حصاد نشاط الجامعة العربية لعام 2017، أن اجتماع اللجنة الوزارية جاء بدعوة من رئاسة القمة العربية "الأردن"، وسيُشارك فيه الأمين العام للجامعة، وتضم اللجنة الوزارية المعنية بالقدس كلا من، الأردن، وفلسطين، ومصر، والسعودية والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.
إضافة تعليق
صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة
حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة