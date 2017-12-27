"التعليم": وضعنا خطة لتدريب 100% من طلاب المدارس الفنية على ريادة الأعمال





كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه وضع خطة لتدريب 100%؜ من طلاب التعليم الفني علي ريادة الأعمال منذ عامين، وهذا معلن في كل خطط ومشروعات رؤية مصر 2030 الخاصة بالتعليم الفني والمرسلة لكل الجهات المعنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية أن العام الماضي تم تدريب 10 آلاف طالب، وهذا العام نستهدف تدريب 50 ألف طالب، و العام القادم ندرب 100%؜ من الطلاب، واستلزم ذلك تجهيز وإعداد المدربين وعددهم الآن 1500 لنصل الي 3000 العام القادم، و أيضا اعداد منهج دراسي تدريبي موحد شارك في إعداده خمسة جهات داعمة علي رأسها منظمة العمل الدولية.

وتابع: في مسابقات ريادة الأعمال كان التعليم الفني أيضا في المقدمة في مسابقة تيفيت 2 بوزارة الصناعة فكان لنا 3000 طالب ومشروع وصل منهم 500 للنهائيات، وفاز 30 منهم بجوائز مالية ضخمة.