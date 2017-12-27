التعليم تفتتح معرض "حقق حلمك مع المجال الصناعى من أجل وطن واحد"الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:11 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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افتتاح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء حسام نبيل رئيس قطاع شئون مكتب الوزير معرض "حقق حلمك مع المجال الصناعى من أجل وطن واحد"، والمقام فى الفترة من (27 إلى 28/12/2017) بديوان عام الوزارة.
وخلال الافتتاح أشاد الدكتور رضا حجازى بالمنتجات المعروضة، مؤكدًا على تأثير مهارة المُعلم على الطلاب من خلال انعكاس طرق التدريس على إكساب الطلاب الخبرة.
ووجه حجازى بحضور الطلاب المعارض المقبلة؛ لحثهم على المشاركة الفعالة فى تنظيم المعرض وإحداث تغييرات مرغوبة فى سلوكهم وإكسابهم المعلومات والمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرغوبة.
وفى سياق متصل، أكد حسن عبد التواب إسماعيل مدير عام تنمية مادة المجال الصناعى على اشتراك عدد من المحافظات بأعمال الطلاب التى تتضمن بعض المنتجات البسيطة، والتى تعكس مدى إبداعاتهم، ومهاراتهم، وإتقان العمل.
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