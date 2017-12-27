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التعليم تتابع أعمال إنشاء مدرسة ثانوى ببولاق الدكرور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:02 م
التعليم تتابع أعمال إنشاء مدرسة ثانوى ببولاق الدكرور إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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تابعت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة والنائب محمد الحسينى، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية والمقرر الانتهاء من العمل بها منتصف أغسطس المقبل.

وتفقدت إلهام والنائب محمد الحسينى ورأفت حسين رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود الفولى مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية ومدير مكتب مدير المديرية ومدير إدارة الأمن بالمديرية موقع المدرسة.

وتقام المدرسة على مساحة 3460 مترا بتكلفة قدرها 40 مليون جنيه وتتكون المدرسة من 26 فصلا، حديقة ، مسرح ، وسوف تجهز المدرسة بأحدث التجهيزات لتكون مدرسة نموذجية، كما شملت الجولة التفقدية قطعة أرض على مساحة 9477 مترا تجهز لتصبح مجمع مدارس يبنى عليها ثلاث مدارس لخدمة أهالى الحى.

 

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