التحقيقات: فكهانى بولاق الدكرور شنق نفسه ولا شبهة جنائية فى وفاته

التحقيقات: فكهانى بولاق الدكرور شنق نفسه ولا شبهة جنائية فى وفاتهالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:29 م
أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام الشريف عن أن تاجر الفاكهة انتحر بشنق نفسه داخل منزله، نتيجة معاناته من أزمة نفسية، بعدما تركت زوجته المنزل وطالبته بالانفصال وصرحت النيابة بدفن الجثة.
كانت البداية بتلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغا بانتحار أحد الأشخاص داخل شقته.
وبانتقال رجال المباحث إلي محل الواقعة، تبين للرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى أن المنتحر تاجر فاكهة تركت زوجته مسكن الزوجية، وطلبت الانفصال عنه.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المنتحر ساءت حالته النفسية مما دفعه للانتحار بشنق نفسه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.
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