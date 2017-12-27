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"البيئة" تنظم حملة للتوعية بالأهمية الاقتصادية للمخلفات بجامعة حلوان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:17 م
"البيئة" تنظم حملة للتوعية بالأهمية الاقتصادية للمخلفات بجامعة حلوان الدكتور خالد فهمى وزير البئة


كتبت أسماء نصار
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نظمت وزارة البيئة اليوم من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية حملة للتوعية البيئية بالأهمية الاقتصادية للمخلفات وكيفية التعامل معها، وذلك بكلية الطب جامعة حلوان، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية طب حلوان والدكتور وليد السروجى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نيرمين بدير مدرس الأمراض الجلدية وأسرة أصدقاء البيئة go green بالجامعة.

وتم خلال الحملة تقديم عرض عن كيفية إدارة منظومة المخلفات وكيفية التعامل معها وأهميتها الاقتصادية، حيث تلك الحملة فى إطار رفع الوعى بأهم القضايا البيئة بين جميع شرائح المجتمع والحرص على التعاون بين جميع الجهات وفى إطار خطة موضوعة لرفع وعى الطلاب وكذا القائمين على منظومة المخلفات بالجامعة وتم التوصية باستكمال خطة التوعية من خلال تنفيذ محاضرات مختلفة تتناول أنواع المخلفات سواء صلبة أو مخلفات خطرة وكيفية تعامل العمال معها إلى جانب تنفيذ ورش عمل حول إعادة التدوير.


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جامعة حلوان



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