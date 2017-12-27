البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الدولية للمستشفيات" بقيمة 5 ملايين جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الدولية للمستشفيات" بقيمة 5 ملايين جنيهالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:05 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الدولية للمستشفيات والخدمات الطبية لعدد 493 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة داينستى للفنادق العائمة لعدد 40 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بترو سيرفيس دريبلينج أوفرسيز للخدمات البترولية، لعدد 14 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة ماس للتنمية والاستثمارات التجارية لعدد مليون سهم بقيمة مليون جنيه.
ووفقاً للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 12.4 مليون جنيه بكمية تداول 1.6 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 19 شركة.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة