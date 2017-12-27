البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الدولية للمستشفيات" بقيمة 5 ملايين جنيه





كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الدولية للمستشفيات والخدمات الطبية لعدد 493 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة داينستى للفنادق العائمة لعدد 40 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بترو سيرفيس دريبلينج أوفرسيز للخدمات البترولية، لعدد 14 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة ماس للتنمية والاستثمارات التجارية لعدد مليون سهم بقيمة مليون جنيه.

ووفقاً للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 12.4 مليون جنيه بكمية تداول 1.6 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 19 شركة.