البنك التجارى الدولى يختتم عام 2017 بـ12 جائزة دولية





كتب - أحمد يعقوب

يواصل البنك التجارى الدولي–مصر CIB تربعه على قمة القطاع المصرفى بشهادة المؤسسات العالمية المرموقة، حيث حصد البنك 12 جائزة دولية فى مجالات مختلفة تبرهن على مكانة البنك الرائدة.

تقديرا لأداء البنك المتميز وريادته كأول بنك مصرى خاص ينتهج فكرًا عالميًا واستراتيجيات تتفوق على مثيلاتها فى البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية، اختارت مؤسسة يورومنى CIBالبنك التجارى الدولى –مصر لجائزة "أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى لعالم" ليصبح بذلك أول بنك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يفوز بتلك الجائزة المرموقة. كما تم اختيار البنك أيضًا من قِبل يورومنى كأفضل بنك فى الشرق الأوسط. ويعد هذا الإنجاز برهانًا على الأساس القوى للبنك الذى مكّنه من التقدم والتفوق، مدعوماً بالإدارة الفعّالة للميزانية العمومية، والكفاءة التشغيلية والنهج ذو الرؤية المتميزة واستراتيجية مصرفية تتمحور حول العملاء. كل تلك العوامل مجمعة سمحت للبنك التجارى الدولي-مصر بالتنافس على المستوى الإقليمي، وليس محليًا فحسب، على الرغم من عدم التواجد الفعلى بالخارج حتى الآن. هذا بالإضافة إلى استحواذ البنك أيضا على جائزة يورومنى لأفضل بنك فى مصر.

وقد ضمت قائمة هذا العام خمس جوائز من مؤسسة جلوبال فاينانس Global Finance وهى أفضل ممول تجارى فى مصر وأفضل إدارة نقد وخزينة فى مصر وأفضل ممول للنقد الأجنبى فى مصر وأفضل مقدمى خدمات الأوراق المالية فى مصر وأخيرًا جائزة أفضل بنك فى مصر.

تعكس جوائز جلوبال فاينانس تقدير المؤسسات العالمية للاستراتيجية الفعالة التى ينتهجها البنك وفريقه الذى يضع نصب أعينه أهمية تحقيق استدامة النمو فى الربحية وذلك من خلال تطوير بنيان قوى قادر على تعظيم العائد لجميع الأطراف المرتبطة من عملاء ومساهمين، وكذلك المجتمع المصرى.

كما توج البنك بأربعة جوائز أخرى من مؤسسة إيميا فاينانس EMEA Finance وهى جوائز أفضل بنك فى خدمات إدارة النقد فى شمال أفريقيا وأفضل بنك فى خدمات صرف العملات الأجنبية فى شمال أفريقيا وأفضل بنك محلى فى مصر وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا على مستوى أفريقيا.

تعد مؤسسة إيميا فاينانس EMEA Finance من المؤسسات المتخصصة فى رصد وتحليل النشاط المصرفى والمالى والاستثمارى فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فريق متخصص من المحللين والخبراء والمحللين الماليين والمحررين الاقتصاديين وتضم قائمتها كبرى البنوك العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقا على سلسلة الجوائز التى حصل عليها البنك التجارى الدولي–مصر، أكد هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب-أن الحصول على تلك الجوائز لا يثقل من مكانة البنك الرائدة فحسب وإنما هى بمثابة شهادة ثقة للقطاع المصرفى المصرى وتأكيدًا على إيجابية خطط التنمية الاقتصادية ومدى قوة واستقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف عز العرب أن البنك التجارى الدولي– مصر CIB يلتزم دائمًا بتقديم تجربة بنكية متطورة و مبتكره لعملائه من خلال التطوير المستمر لباقة الخدمات والمنتجات التى تتمحور حول احتياجات عملائه الحاليين والمستقبليين، بالإضافة إلى انتهاج البنك استراتيجية تتسم بالمرونة العالية، إيجاد الحلول المناسبة لمواصلة تطوير أعماله مع أهمية الالتزام بإدارة المخاطر والسعى المستمر إلى تعزيز مركزه المالى بصورة صحية مما يؤدى الى الحفاظ على موارده الرأسمالية، وتعظيم الربحية، والحفاظ على جودة الأصول.