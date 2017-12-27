video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البنتاجون: اتهامات روسيا بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:26 م
البنتاجون: اتهامات روسيا بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ش أ
إضافة تعليق

 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" آدريان رانكين جالواى إن اتهامات روسيا لواشنطن بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة ولا معنى لها".

وأكد جالواى - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الإتهامات الروسية تتعارض مع روح بيان 11 نوفمبر المشترك بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.


وكان رئيس هيئة الأركان الروسية العامة، قد اتهم فى وقت سابق الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا لمحاولة زعزعة استقرار البلاد.


يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب قد اتفقا فى نوفمبر الماضى على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل سويا لمحاربة "داعش" الإرهابى حتى تدميره بالكامل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تتهم أمريكا بتدريب عناصر سابقين لداعش فى سوريا

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار العالم اليوم

واشنطن

الولايات المتحدة



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة