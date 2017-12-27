البنتاجون: اتهامات روسيا بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة"الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:26 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" آدريان رانكين جالواى إن اتهامات روسيا لواشنطن بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة ولا معنى لها".
وأكد جالواى - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الإتهامات الروسية تتعارض مع روح بيان 11 نوفمبر المشترك بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وكان رئيس هيئة الأركان الروسية العامة، قد اتهم فى وقت سابق الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا لمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب قد اتفقا فى نوفمبر الماضى على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل سويا لمحاربة "داعش" الإرهابى حتى تدميره بالكامل.
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