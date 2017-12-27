video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تعلن دبلوماسيا فنزويلا كبيرا شخصا غير مرغوب فيه

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:09 ص
البرازيل تعلن دبلوماسيا فنزويلا كبيرا شخصا غير مرغوب فيه الرئيس البرازيلي ميشال تامر


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت وزارة الشؤون الخارجية فى البرازيل اليوم الثلاثاء إن حكومة البرازيل ستعلن القائم بالأعمال الفنزويلى شخصا غير مرغوب فيه مما يجرده من وضعه الدبلوماسى.

وتأتى خطوة إلغاء الاعتراف الرسمى بجيراردو أنطونيو ديلجادو مالدونادو فى أعقاب طرد فنزويلا لمبعوث دبلوماسى برازيلى فى مطلع الأسبوع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فنزويلا تفرج عن 44 سجين سياسى فى مبادرة للتهدئة

فنزويلا مظلمة فى عيد الميلاد.. غياب الأضواء والزينة بسبب الأزمة الاقتصادية.. الفنزويليون يلجأون لحاويات القمامة لتناول الطعام.. وانطلاق "حملة سانتا فى الشارع " لمساعدة الأشد فقرا وتوزيع الهدايا على الأطفال

البرازيل

فنزويلا

اخبار فنزويلا

اخبار البرازيل



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة