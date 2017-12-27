البرازيل تعلن دبلوماسيا فنزويلا كبيرا شخصا غير مرغوب فيه





(رويترز)

قالت وزارة الشؤون الخارجية فى البرازيل اليوم الثلاثاء إن حكومة البرازيل ستعلن القائم بالأعمال الفنزويلى شخصا غير مرغوب فيه مما يجرده من وضعه الدبلوماسى.

وتأتى خطوة إلغاء الاعتراف الرسمى بجيراردو أنطونيو ديلجادو مالدونادو فى أعقاب طرد فنزويلا لمبعوث دبلوماسى برازيلى فى مطلع الأسبوع.