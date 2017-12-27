البترول: 200 مليون دولار من البنك الأوروبى لتوصيل الغاز للعاصمة الإدارية





كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس محمد عبد الوهاب، وكيل أول وزارة البترول، إن الاتفاقية التى وقعتها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع البنك الأوروبى، تأتى فى إطار التنسيق بين وزارتى الاستثمار والبترول، لجذب مزيد من الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية لشبكة الغاز الطبيعى.

وأضاف "عبدالوهاب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقية نهدف لرفع سعة محطة ضواغط دهشور، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعى المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية لوسط وجنوب مصر، إضافة لتوفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لجذب الاستثمارات فى كل أنشطة البترول والغاز لمواجهة التحديات التى تشهدها مصر، وتتطلب تضافر كل الجهود لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مقدما شكره للوزيرة على جهودها فى دعم الاستثمارات الجديدة بقطاع البترول.

يُذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقعت اتفاقية مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار، بحضور ممثلين عن وزارة البترول.