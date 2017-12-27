البابا تواضروس: "لا نستقوى إلا باثنين الله وإخوتنا المسلمين فى مصر"الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:10 ص
البابا تواضروس وشيخ الأزهر
كتب محمد شعلان
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أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن الموقف المتسق بين مؤسسة الأزهر والكنيسة المصرية حول القدس شهد اتحادا فى الموقف دون أن يحدث تنسيق بين الجانبين، موضحا أن هذا الاتساق دليل الوحدة الكاملة فى الشعب المصرى.
ورد البابا تواضروس، فى كلمة خلال تهنئة شيخ الأزهر بعيد الميلاد من الكاتدرائية، منذ قليل، على الذين يتهمون المسيحيين بالاستقواء بالخارج، قائلا "نحن لا نستقوى إلا باثنين الله وأخواتنا المسلمين على الأرض فى الوطن"، مؤكدا أن أى محاولة لضرب الرباط القوى الذى يجمعنا سيبوء بالفشل.
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