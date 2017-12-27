البابا تواضروس: الإسلام فى مصر يراعى روح الأخوة مقارنة بدول إسلامية أخرى

البابا تواضروس: الإسلام فى مصر يراعى روح الأخوة مقارنة بدول إسلامية أخرىالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:07 ص
البابا تواضروس وشيخ الازهر
كتب محمد شعلان
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قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن العصر الفرعونى ممتد ومتداخل ونفتخر به، وأن العصر المسيحى على أرض مصر له نكهته الخاص، مؤكدا أنه بداية من العصر الإسلامى نكهة الإسلام فى مصر تختلف تماما عن دول كثيرة لها صفة الاعتدال والصفة الطيبة التى تراعى روح الأخوة والمجاورة والتعاطف فى المجتمع.
ووجه البابا تواضروس، كلمته إلى الإمام الأكبر أحمد الطيب خلال زيارته للكاتدرائية، قائلا: "وجودنا وفرحتنا بتزداد بتهنئتكم وحضوركم ونحمل للجميع كل المحبة والاحترام والتقدير ونسعد بالزيارات المتبادلة وربنا يديم المحبة القائمة التى هى صمام امان قوى من اجل مصرنا".
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