البابا تواضروس:الأعياد تزيد المحبة وروابط الأزهر والكنيسة قوية على مر العصور

البابا تواضروس:الأعياد تزيد المحبة وروابط الأزهر والكنيسة قوية على مر العصورالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:51 ص
البابا تواضروس وشيخ الأزهر
كتب ــ محمد شعلان
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أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجود روابط قوية بين الأزهر والكنيسة على مر العصور، وأن هذه الزيارة تعطى رسالة للعالم عن المحبة التى تجمعهم، قائلا "الأعياد دائما تسمح بالتلاقى وزيادة المحبة ولدينا آمال أن يكون العام الجديد مليئا بالبركة".
جاء ذلك خلال زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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