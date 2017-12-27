البابا تواضروس:الأعياد تزيد المحبة وروابط الأزهر والكنيسة قوية على مر العصور





كتب ــ محمد شعلان

أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجود روابط قوية بين الأزهر والكنيسة على مر العصور، وأن هذه الزيارة تعطى رسالة للعالم عن المحبة التى تجمعهم، قائلا "الأعياد دائما تسمح بالتلاقى وزيادة المحبة ولدينا آمال أن يكون العام الجديد مليئا بالبركة".

جاء ذلك خلال زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.