الإمارات تضبط خلية تجسس إيرانية مكونة من شاب وامرأة





كتب محمد أبو النور

ضبطت السلطات الأمنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلية تجسس إيرانية مكونة من شاب وامرأة حاولا إمداد الجهات الاستخباراتية الإيرانية بمعلومات عسكرية تضر الأمن القومى الإماراتى.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن محكمة استئناف أبو ظبى الاتحادية أصدرت أحكاماً فى 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة "ح.ع.ر" 27 سنة خليجى الجنسية، سعى لدى دولة أجنبية وهى "إيران" بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكرى.

وأما المتهمة الثانية "إ.ع.ح" 45 سنة، اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى السعى لدى دولة أجنبية "إيران" بأن اتفقت معه على مقابلة الملحق العسكرى فى السفارة الإيرانية بأبو ظبى، لتسهيل لقاء المتهم الأول به لعرض ما لديه من معلومات عسكرية، والتخابر مع إيران.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية من بينها جريدتى البيان والاتحاد، أن السلطات أمرت بمصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التى تحوى المعلومات موضوع القضية، وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكرى.