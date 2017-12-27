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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:57 م
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خلال أكتوبر..

الإحصاء: 8% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:22 م
الإحصاء: 8% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء


كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ خلال شهر أكتوبر الماضى 139.41 (أولى)، مقابل 129.03 خلال شهر سبتمبر 2017 (نهائى)، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، وذلك بسبب بداية عمل خطوط اإنتاج جديدة فى صناعة الطحن وزيادة انتاج الزيوت.

 

وأشار الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، حول نشرته الشهرية "للبيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية"، إلى الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضى، والتى تمثل أهمها فى صناعة التعدين واستغلال المحاجر.

 

 بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 201.69 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 140.24، بارتفاع قدره 43.8%، وذلك بسبب زيادة انتاج الملح لتنفيذ عقود التصدير ولاستخدامه فى الصناعات الغذائية.

 

ومن هذه الأنشطة التى شهدت ارتفاعا أيضا، صناعة المنتجات الغذائية، حيث بلغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة المنتجات الغذائية 177.91 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 144.04، بارتفــاع قدره 23.5%، وذلك بسبب زيادة إنتاج الزيوت وبداية عمل خطوط إنتاج جديدة فى مطاحن الدقيق الفاخر.

 

وفى المقابل انخفضت أنشطة اقتصادية أخرى، منها صناعة الملابس الجاهزة، إذ بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة الملابس الجاهزة 187.47 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017، حيث بلغ 206.14 بانخفــاض قدره 9.1%، وذلك بسبب ضعف المبيعات المحلية والتصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

 

وكذلك نشاط صناعة الفلزات القاعدية والذى شهد انخفاضا أيضا، حيث بلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الفلزات القاعدية 90.09 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 107.64، بانخفاض قدره 16.3%، وذلك لانخفاض كمية الإنتاج بسبب انخفاض الطلب عليها.

 


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