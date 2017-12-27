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الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية: 3 ملايين و845 ألف جنيه إيرادات الغرفة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:15 م
الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية: 3 ملايين و845 ألف جنيه إيرادات الغرفة أحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية


كتبت ميرفت رشاد
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أعلن أحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية، عن تحقيق الغرفة إيرادات بلغت 3 ملايين و845 ألف و963 جنيه بنهاية السنة المالية 30 يونيو 2017، كاشفا عن تحقيق فائض عام للغرفة قدره مليون و310 آلاف و403 جنيهات، جاء ذلك بالتقرير السنوى للغرفة والذى تم مناقشته خلال الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الأربعاء.

 

وكشف التقرير السنوى، عن حجم إيرادات الغرفة من تحصيل الاشتراكات السنوى للأعضاء تجاوزت المليون جنيه، كما بلغت قيمة الاشتراكات المستحقة مبلغ 263 ألفا و440 جنيها، بينما بلغ رسم قيد العضوية مبلغ 250 ألف جنيه.

 

ووافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية بحضور ممثلى الجهة الإدارية إيمان الصباغ رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، محمد عامر، ومحمد حجاج عضوى مكتب رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة ومديحة عبد العزيز عضو الجهاز الإدارى بالغرفة، ورياض قابيل ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من قيادات الوزارة والغرفة، على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفة عن السنة المالية 2016 – 2017، كما تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2017-2018، كما تم اعتماد تعيين وتحديد مكافاة مراجع لحسابات الغرفة، كما تم مناقشة التقرير السنوى لمجلس إدارة الغرفة.


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