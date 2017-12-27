الأمن الوطنى يضبط 29 شخصا مشتبها بهم فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة على مستوى المديرية، لضبط المشتبه بهم، وأسفرت الحملة عن ضبط 29 حالة اشتباه سياسى، وتم التحفظ عليهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارا بشن ضباط الأمن الوطنى بالقليوبية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المديرية، حملة أمنية مكبرة على المشتبه بهم، وأسفرت الحملة عن فحص 29 حاله اشتباه سياسى، وتم التحفظ على المتهمين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.