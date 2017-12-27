الأمن الوطنى التونسى يلقى القبض على متشدد يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابى

الأمن الوطنى التونسى يلقى القبض على متشدد يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابىالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:00 ص
قوات الشرطة التونسية
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تمكنت قوات الأمن الوطنى التونسى من إلقاء القبض على عنصر متشدد ومطلوب من قبل فرقة الأبحاث للحرس الوطنى بسوسة؛ للاشتباه فى انضمامه لتنظيم إرهابى، وقد حاول الفرار أثناء مداهمة منزله لكن القوات حالت دون ذلك وتمكنت من السيطرة عليه.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (الشروق) التونسية مساء اليوم الثلاثاء أنه تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ عليه حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة المقبلة على إحدى الدوائر القضائية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
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