"الأعلى للاعلام": بعض الفضائيات تخالف المعايير العالمية بشأن مدة الإعلانات





كتب محمد السيد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أنه استكمل فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، المناقشات الخاصة بمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقبل، وأنه استعرض أيضًا نتائج مباحثاته التى جرت خلال الأسبوع الماضى مع أعضاء غرفة "صناعة الإعلام" فيما يتعلق بعدد من الأمور التنظيمية من بينها المدة الزمنية للإعلانات داخل البرامج والأعمال الدرامية .

وأضاف المجلس فى بيان له، أن هناك العديد من القنوات والبرامج تخالف المعايير المهنية العالمية بهذا الشأن والتى تصل إلى 12%، وأن الغرفة تقدمت باقتراح للوصول إلى المعايير العالمية بهذا الشأن خلال مدة ثلاث سنوات وأنه لم يتم حسم هذه المدة خلال اجتماع المجلس ومازال فى طور النقاش .

وأشار المجلس إلى أنه تمت الموافقة على توقيع مشروع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لتكون الدورة الثالثة للمجلس لتدريب كل مديرى تحرير الصحف والشاشات والتى جاءت بعد الدورة الأولى إذ تم الانتهاء من تدريب خمسين صحفيًا بالجامعة الأمريكية وكانت دورة ناجحة والدورة الثانية سوف تكون لخمسين صحفيًا بالتعاون مع البورصة .

ولفت المجلس إلى أنه استعرض خلال الاجتماع مشروع القانون بشأن قمع التدليس والغش لرد على الطلب المقدم من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لأخذ رأى المجلس الأعلى بشأن المادة 211 من القانون 48 لسنة1941 والخاص بالغش والتدليس وأنه تم إضافة مادة رقم 10 مكرر للقانون المذكور وتنص المادة على الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من نشر رأي عبر وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو غيرها من وسائل النشر الحديثة والمجلس سوف يعلن رأيه خلال الاجتماع القادم.

ونوه المجلس الى أنه استعرض لجنة الدراما التى يرأسها المخرج محمد فاضل وأنه من المنتظر أن يصدر بيان بشأن بدء تصوير الأعمال الدرامية التى ستعرض فى شهر رمضان القادم وذلك عقب الاجتماع القادم للجنة الدراما ،متابعا:"وقامت نادية مبروك عضو المجلس بعرض هذا البيان و استعراض رؤية المجلس بشأن تضييق المخالفات التى تشوب بعض الأعمال الدرامية بشكل لا يوثر على الإبداع ويرتقى بالفن ".

وذكر المجلس، أنه استكمل مناقشاته بشأن لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية وأنه استمع إلى الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس ورئيس اللجنة عما انتهت إليه أعمال اللجنة والتى انتهت بالفعل من قائمة المخالفات التي تقع فيها بعض وسائل الإعلام المختلفة ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس اجتماع هذا الأسبوع لإعداد لائحة الجزاءات على ضوء قائمة المخالفات بإشراف المستشار القانونى للمجلس محمد لطفى عضو المجلس .