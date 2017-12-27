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الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع طفيف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:14 م
الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع طفيف المؤشر داو جونز الصناعي


رويترز
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية قليلا في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية وارتفاع طفيف لأسهم شركات التكنولوجيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 16.53 نقطة أو 0.07 % 24762.74 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.51 نقطة أو 0.06 % إلى 2682.01 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 5.03 نقطة أو 0.07 % إلى 6941.28 نقطة.


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