الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 20 درجة





وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ مما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20 درجة، والصغرى 12 درجة والإسكندرية 18 للعظمى والصغرى 13 ومطروح 13 للصغرى و العظمى 19.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، وحالة الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.