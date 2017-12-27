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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار يوم الأربعاء

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:04 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار يوم الأربعاء اعرف كل حاجه


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، يوم الأربعاء على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض عدد من الملفات، منها جهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وكذلك إعلان البنك المركزى يوم الاثنين إجازة رسمية للبنوك.
 
 
 
 
 
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