اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء





يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الثلاثاء، منها تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 إرهابيا، وإعلان وزيرة التخطيط، فتح باب التعيينات فى الأماكن التى فيها عجز بالجهاز الإدارى للدولة نهاية شهر يناير المقبل، وتصدر محمد صلاح أحدث استفتاءات الأفضل فى 2018.





وزيرة التخطيط: فتح باب التعيين بأماكن العجز فى الحكومة يناير المقبل





السيسي يعقد اجتماعا لبحث أصول "الأوقاف" ويوجه بالحفاظ على حقوق الدولة





وزير البترول: توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزى لزيادة رصيده

رئيس أركان القوات المسلحة يشهد المشروع التدريبى "باسل12" بالجيش الثانى

مصر تقترح دخول البنك الدولى فى لجنة سد النهضة.. سامح شكرى: لا يمكن الاعتماد على الوعود





تنفيذ حكم الإعدام فى 15 إرهابيا من كوادر أنصار بيت المقدس





وزير المالية السودانى يعلن تخفيض العملة إلى 18 جنيها للدولار فى يناير

90 مستوطنا يهوديا يقتحمون المسجد الأقصى





رمضان صبحى يقود ستوك سيتى لخطف نقطة ثمينة من هدرسفيلد

محمد صلاح يواصل تربعه على صدارة استفتاء الأفضل بالعالم لليوم الثالث