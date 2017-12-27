video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:10 ص
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء


إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الثلاثاء، منها تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 إرهابيا، وإعلان وزيرة التخطيط، فتح باب التعيينات فى الأماكن التى فيها عجز بالجهاز الإدارى للدولة نهاية شهر يناير المقبل، وتصدر محمد صلاح أحدث استفتاءات الأفضل فى 2018.

1
 

وزيرة التخطيط: فتح باب التعيين بأماكن العجز فى الحكومة يناير المقبل

 

2
 

السيسي يعقد اجتماعا لبحث أصول "الأوقاف" ويوجه بالحفاظ على حقوق الدولة

 

3
 

وزير البترول: توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزى لزيادة رصيده

 

4

رئيس أركان القوات المسلحة يشهد المشروع التدريبى "باسل12" بالجيش الثانى

5

 

مصر تقترح دخول البنك الدولى فى لجنة سد النهضة.. سامح شكرى: لا يمكن الاعتماد على الوعود

 

6
 

تنفيذ حكم الإعدام فى 15 إرهابيا من كوادر أنصار بيت المقدس

 

7
 

وزير المالية السودانى يعلن تخفيض العملة إلى 18 جنيها للدولار فى يناير

 

8

90 مستوطنا يهوديا يقتحمون المسجد الأقصى

 

9
 

رمضان صبحى يقود ستوك سيتى لخطف نقطة ثمينة من هدرسفيلد

 

10

محمد صلاح يواصل تربعه على صدارة استفتاء الأفضل بالعالم لليوم الثالث


إضافة تعليق

وظائف الحكومة

وزارة التخطيط

محمد صلاح

المنتخب

السيسي

باسل 12

منجم السكرى

تعيينات الحكومة

اخبار مصر

اخبار عاجلة



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة