اعتقال قيادى جهادى فرنسى فى سوريا





أ ف ب

اعتقل قيادى متشدد فرنسى فى سوريا ينتمى إلى الخلية التى تقرب منها محمد مراح الذى قتل سبعة اشخاص عام 2012 فى جنوب غرب فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف الأربعاء.

وقال المصدر مؤكدا ما ذكرته قناة "تى اف 1" إن "توماس بارنوان الذى حكم عليه فى فرنسا عام 2009 بالسجن خمس سنوات، واحدة منها مع وقف التنفيذ، اعتقله مقاتلون اكراد منتصف ديسمبر مع جهاديين فرنسيين اثنين آخرين".