اضبط مخالفة.. أسلاك كهربائية مكشوفة بطريق كورنيش النيل بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح

رصدت كاميرا "اليوم السابع" صباح اليوم، الأربعاء، أسلاك كهربائية مكشوفة ومتدلية من أعمدة الإنارة بطريق كورنيش النيل.

وأكد عدد من المواطنين بمدينة أسوان، أن مشهد الأسلاك المتعرية خارج أعمدة الإنارة يمثل خطورة كبيرة على المارة وخاصة الأطفال بطريق كورنيش النيل، باعتباره مزاراً سياحياً وأكثر ازدحاماً من غيره من الطرق بمدينة أسوان.

وكشف المواطنون لـ"اليوم السابع"، عن أن هذا المنظر يسيئ للسياحة بمدينة أسوان، ويؤكد إهمال المسئولين فى تغطية أعمدة الإنارة رغم قيام المحافظ بجولة على كورنيش النيل شدد خلالها على ضرورة تغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة.

من جانبه، أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه كلف بتشكيل لجنة من الشباب للمرور الميدانى على طريق كورنيش النيل والأحياء المختلفة بمدينة أسوان لرصد أعمال النظافة ومستوى أداء التنفيذيين فى هذه الأماكن، وإعداد تقرير مفصل عن التجاوزات والتقصير فى مختلف هذه الأماكن تمهيداً لمحاسبة المقصرين.

أعمدة إنارة مكشوفة بطريق كورنيش النيل



طريق كورنيش النيل