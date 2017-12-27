اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية فى الضفة الغربية

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية فى الضفة الغربيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:01 م
اشتباكات فلسطين - أرشيفية
رويترز
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اشتبك عشرات الفلسطينيين مع قوات الأمن الفلسطينية فى الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفى بيت لحم أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على شبان فلسطيين رشقوها بالحجارة وشهدت نابلس اشتباكات مع محتجين أيضا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربى وحلفاء بلاده الغربيين.
وتحدت 128 دولة ترامب يوم الخميس بتأييدها قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلى عن اعترافها بالقدس.
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