اخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-12-2017





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-12-2017، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.798 مليار جنيه.



البورصة تربح 17.3 مليار جنيه ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.3 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 824.315 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 50.

وإرتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، فيما تراجع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.08%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وقفزت بورصة النيل بنسبة 0.31%.



الرقابة المالية تعتمد تأسيس 8 شركات قابضة وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الثلاثاء، على إصدار أسهم وتأسيس 8 شركات قابضة، وكذلك الترخيص لإحدى الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بنشاطى شراء الأوراق المالية والبيع والشراء فى ذات الجلسة، بعد 24 ساعة فقط من إستيفاء المستندات المطلوبة، وذلك للمرة لأول مرة منذ صدور القانون رقم 95 لسنة 92، يأتى هذا فى إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.

كما وافقت اللجنة، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، على قيد ونقل وغلق بعض شركات الوساطة فى الأوراق المالية، كما صَدر ترخيص لإحدى الشركات بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر.

واعتمد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات اللجنة وأصدر بشأنها قرارات تنفيذية.



البورصة تربح 16.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما إرتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.798 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 780.9 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 40.1 مليون جنيه، 985 ألف جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% عند مستوى 2556 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14648 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 826 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.

وإرتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وإنخفضت 102 شركة، ولم تتغير 21 شركة.