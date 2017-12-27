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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:04 م
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إيران تطفئ حريقا اندلع فى حقل للنفط والغاز قبل شهرين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:05 م
إيران تطفئ حريقا اندلع فى حقل للنفط والغاز قبل شهرين حريق مصفاة نفط - أرشيفية


رويترز
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ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا)، اليوم الأربعاء، أن إيران أطفأت حريقا كان قد اندلع فى حقل راج سفيد للنفط والغاز قبل نحو شهرين.

ونتج الحريق، الذى اندلع فى 29 أكتوبر تشرين الأول وأدى إلى مقتل اثنين من العمال، عن انفجار منصة للتنقيب عن الغاز جنوب غرب إيران.

وبحسب صحيفة فايننشال تريبيون اليومية الإيرانية، يقدر حجم احتياطى الحقل الذى بدأ الإنتاج قبل أكثر من 50 عاما بنحو 16.5 مليار برميل من الخام.


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