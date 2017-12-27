إصابة 8 حالات بإنفلونزا الطيور فى السعودية

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الأربعاء أن حالات الإصابة بمرض انفلونزا الطيور من نوع (H5N8) بلغت 8 حالات فى محافظات "الرياض والخرج وحريملاء والقويعية وضرما" خلال الـ 24 ساعة الماضية، أحدها لمشروع دواجن.

وأوضحت الوزارة - فى الإيجاز اليومى لها حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الفرق الميدانية فى مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة الرياض أنهت التخلص الصحى من 85627 طائرا فى أحد مشروعات الدواجن، مضيفة أن الفرق الميدانية فى محافظة المزاحمية تواصل إجراءات الفحص والتقصى لمناطق الإصابة، حيث تم التخلص من 1232 طائراً فى 12 موقعا حتى الآن.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد العينات التى وصلت إلى مختبر التشخيص البيطرى بالرياض بلغ 1220 عينة، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصى فى محيط المناطق المصابة، كما انخفض عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 9 بلاغات، مقابل 20 إلى 30 بلاغا خلال الأيام الستة الأولى منذ الإعلان عن المرض.