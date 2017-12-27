إصابة 8 أشخاص في انقلاب أتوبيس بطريق جمصة

اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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شهد طريق جمصه كفر الشيخ انقلاب أتوبيس مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص من ركابه .
ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس علي الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة باتجاه كفر الشيخ ووجود مصابين.
وانتقل رجال المباحث و سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني جميعه مدير إسعاف الدقهلية لمكان الحادث حيث تبين إصابة كلا من عبد الرحمن رفعت عبد السلام، 23 عاما ، نشأت أبو الفرح أبو شيشع 21 عاما و محمد عبد الفتاح محمد ، 22 عاما وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي كما أصيب أيضا كلا من أحمد محمد نور الدين، 20 عاما و مسعد حسين العباسي 22 عاما و محمد حمدي أبو شعيشع، 20 عاما و أشرف ناصر عنتر، 32 عاما ، وجيهان محمود إبراهيم ، 40 عاما ، وتم نقلهم إلي مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط لإستكمال العلاج وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه فى ارتجاج فى المخ وكسور وكدمات .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق.
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