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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:53 م
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إصابة 27 شخصا إثر اصطدام سفينة سياحية بجسر فى ألمانيا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:29 ص
إصابة 27 شخصا إثر اصطدام سفينة سياحية بجسر فى ألمانيا نهر الراين - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت الشرطة الألمانية، أن 27 شخصا أصيبوا بجروح إثر اصطدام سفينة سياحية بأحد الجسور على نهر الراين الواقع غربى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى"، اليوم الأربعاء، أن السفينة "سويس كريستال" كانت فى طريقها إلى هولندا عندما اصطدمت بأحد دعامات الجسر بالقرب من مدينة "دويسبورج"، مشيرة إلى أن سفينة أخرى نقلت ركاب السفينة البالغ عددهم 103 أشخاص وأفراد طاقمها الـ26 إلى المدينة، وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم إغلاق الجسر كإجراء احترازى قبيل قيام المهندسين بفحصه.


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