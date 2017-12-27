إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين براس سدر





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصيب 17 شخصا بينهم سيدات وأطفال، فى تصادم سيارتين بمدينة رأس سدر، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر لإسعافهم.

تلقى اللواء صبرى الجمال مدير أمن جنوب سيناء، إشارة من الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بوصول 17 مصابا إلى مستشفى رأس سدر العام، نتيجة تصادم سيارتين على بعد 5 كيلومترات فى اتجاههم لمدينة طور سيناء.

ووقع الحادث بين سيارة محمل عليها عدد من العمال بمنطقة أبو صويرة، والثانية فرت هاربة من مكان الحادث بدون لوحات معدنية.

وقال الدكتور كريم سلام مدير مستشفى رأس سدر، إن المصابين هم: "فايزة محمد48 سنة، وأسماء صلاح 28 سنة ورغدة عبد المنعم 22 سنة، وشمس شعبان 4 سنوات، وفكرية السيد 42 سنة، وحسام السيد حسن 7 سنوات، ومحمد حسن متولى 4 سنوات، ومروان حسن متولى 10 سنوات، ونرمين محمد عوض 48 سنة، وأحمد السيد 10 سنوات، وعبد البديع عبد الله 48 سنة، ونجلاء سعيد 3 سنوات، ورباب موسى 3 سنوات، ومحمد السيد 6 سنوات، وإبراهيم محمد أحمد 16 سنة، وفارس عبد البديع 6 سنوات، وجميع هذه الحالات إصابتهم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ماعدا ليلى حمودة 7 سنوات جرح قطعى بالرأس طوله 5 سم".