إسفاف باسم الفن.. "بص أمك" آخر وقاحات مغنية مغمورة





كتب محمد تهامى زكى

فى واقعة جديدة من الإسفاف باسم الفن، خرجت علينا مغنية مغمورة، بكليب عجيب استخدمت فيه إيحاءات غير أخلاقية، كدعاية لفيلم "سلك عريان".

الكليب تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وهاجم المغردون الأغنية، وقالوا إنها وسيلة جديدة للوصول للشهرة من خلال المستوى الهابط للفن.

وتوالت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، إذ قال جمال: "المجتمع يتحول إلى الانحطاط، من كوكب الشرق والعندليب وموسيقار الأجيال إلى الإسفاف ده، لكى الله يا مصر"، وقالت لمياء: "إيه القرف والانحطاط ده، ما هو طول ما فيه أشكال زى دى وناس بتسمع القرف ده وعاجبها، يبقى هنفضل طول عمرنا فى تخلف وجهل، حسبى الله ونعم الوكيل".





أما أحمد قرقر، فقال: "واحدة زيك ولا ليها فى تعليم ولا احترام هتعملى إيه يعنى، حاجة من اثنين، يا تشحتى على الجامع يا أما بص أمك"، أما زهرة البنسفج فقالت: "الله يخرب بيتكو، ضيعتوا الجيل كله منكم لله".



