إسرائيل تطلق اسم ترامب على محطة قطار سريع فى نشرة اليوم السابع مع على الكشوطى





يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ويقدم النشرة الإخبارية اليوم الزميل المذيع على الكشوطى ومن خلالها نستعرض أهم الأخبار فى مصر اليوم الأربعاء

أكدت مصادر قانونية، أن المحكمة العسكرية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمها فى القضية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية ، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أنصار بيت المقدس"، حيث قضت المحكمة بالإعدام لكل من هشام على عشماوى، وشادى عيد سليمان، وسامى سلامة سليم، وصبرى خليل عبد الغنى، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عماد الدين أحمد محمود بوفاته، والسجن 15 سنة لـ"سلامة جمعة سليم".

قرر وزير المواصلات الإسرائيلى إسرائيل كاتز إطلاق اسم الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على محطة القطار السريع التى سيتم بناؤها قرب حائط البراق الذى يطلق عليه الاحتلال "المبكى" فى البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة.

وسيتم إطلاق اسم "دونالد ترامب" على المحطة بقرار من كاتز، والذى جاء بسبب قراره بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ومساهمته فى تعزيز وضع القدس كعاصمة الشعب اليهودى ودولة إسرائيل".

وقرر ترامب فى 6 من ديسمبر الماضى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربى والإسلامى ومن المجتمع الدولى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بالمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض عدد من الملفات، منها جهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التى تتخذها الحكومة والجهات المعنية استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد، والتى تشمل زيادة تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

آثارت واقعة ضبط مباحث الأمن الوطنى، بالتعاون مع مباحث الأمن الاجتماعى، أدمن صفحة "الملحدين" على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعدما ثبتت التحريات قيامه بنشر بوستات تتضمن تحريف القرآن الكريم والتحقير منه، ضجة على صفحات التواصل الاجتماعى، خاصة بعدما اكتشف أكثر من 30 ألف عضو بالصفحة يدعمون أفكاره،

حيث تابعت مباحث الأمن الوطنى صفحة المتهم بعدما لاحظت منشورات تتضمن تحريف القرآن الكريم والتحقير منه، وتمكنوا من القبض عليه 20 ديسمبر الماضى بأحد الكفيهات بالدقى.

وتحقق نيابة الدقى برئاسة المستشار هانى صالح ويباشر التحقيق فيها المستشار حسن على الجالوس