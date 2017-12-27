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إحالة معلمة بسمنود للتحقيق لضربها تلميذة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:31 م
إحالة معلمة بسمنود للتحقيق لضربها تلميذة من ذوى الاحتياجات الخاصة اللواء علاء يوسف رئيس مدينة سمنود


الغربية - محمد طارق
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أحال اللواء علاء يوسف، رئيس مدينة سمنود، بمحافظة الغربية، معلمة بمدرسة الفصل الواحد، بقرية أبوصير للتحقيق، لقيامها بالتعدى بالضرب على تلميذة من ذوى الاحتياجات الخاصة ومعاملتها معاملة قاسية.
 
جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل بالمدرسة، وفوجئ بالمعلمة تعامل إحدى التلميذات معاملة قاسية وتتعدى عليها بالضرب فقرر إحالتها للتحقيق، ووجه بضرورة معاملة تلاميذ الفصل الواحد معاملة خاصة تقديراً لظروفهم.
 

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