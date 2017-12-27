إحالة ربة منزل متهمة بقتل زوجها فى منشأة القناطر لمحكمة الجنايات





كتب سليم على

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بإحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنشأة القناطر.

تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد شرف، رئيس النيابة، كشفت ورود بلاغا لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بالعثور على جثة أمام منزل بقرية أم دينار التابعة لدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لنجار يبلغ من العمر 32 عاما، وبها إصابات فى الرأس وجرح بالجبهة وكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعي بالبطن من الناحية اليسرى وخروج بعض الأحشاء، بمعاينة منزل المتوفى تم العثور على آثار دماء على حائط إحدى الغرف ودورة المياه.

وأضافت التحقيقات، أن التحريات كشفت ارتكاب الزوجة الجريمة لوجود خلافات عائلية بينهما.

كما أوضحت أن يوم الواقعة حدثت مشادة بين الزوجة والمجنى عليه تعدى خلالها عليها بالضرب محدثا إصابتها، لاتهامه لها بإحداث وقيعة بينه وبين أشقائه، وأحضرت المتهمة أسطوانة غاز صغيرة وتعدت عليه بالضرب على رأسه ووجهه، ثم استلت سكينا من المطبخ وطعنته عدة طعنات، ووضعت حول جثته بلاستيك شفاف، ووضعتها بعيدا عن منزلهما.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين إصابتها بجرح سطحي باليد اليسرى وسحجات بالرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهمة للمحكمة الجنائية، ووجهت لها تهمة القتل العمد.