أمن الدولة اللبنانى يلقى القبض على مواطن سورى ينتمى لتنظيم "داعش" الإرهابى

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ألقت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان، القبض على السورى ينتمى لتنظيم "داعش" الإرهابى بالتنسيق مع القضاء المختص.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء، أنه بالتحقيق معه اعترف بانتمائه لـ"داعش"، وتعيينه "أميرًا" وعضوا فى المجلس العسكرى/ وكان يتولى قيادة مجموعة مؤلفة من 20 مقاتلًا شاركوا فى القتال ضد الجيش اللبنانى بين العامين 2014 و2016 وخطف بعض العناصر منه.