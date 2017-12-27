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أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بكوريا الشمالية لعلاقتهم بالبرنامج الصاروخى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:32 ص
أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بكوريا الشمالية لعلاقتهم بالبرنامج الصاروخى ترامب والبيت الأبيض


(أ ش أ)
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على اثنين من المسئولين فى كوريا الشمالية لعلاقتهما بالبرنامج الصاروخى لبيونج يانج .

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية،أن المسئولين الاثنين هما (كيم جونج سيك)و (رى بيونج شول).. ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل .

يُذكر أن مجلس الأمن الدولى قد فرض الجمعة الماضية عقوبات مشددة على بيونج يانج اعتبرتها الأخيرة عملا حربيا.


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