أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بكوريا الشمالية لعلاقتهم بالبرنامج الصاروخى

أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بكوريا الشمالية لعلاقتهم بالبرنامج الصاروخىالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:32 ص
ترامب والبيت الأبيض
(أ ش أ)
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على اثنين من المسئولين فى كوريا الشمالية لعلاقتهما بالبرنامج الصاروخى لبيونج يانج .
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية،أن المسئولين الاثنين هما (كيم جونج سيك)و (رى بيونج شول).. ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل .
يُذكر أن مجلس الأمن الدولى قد فرض الجمعة الماضية عقوبات مشددة على بيونج يانج اعتبرتها الأخيرة عملا حربيا.
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