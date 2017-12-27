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أكثر من 660 شخصا فى عداد المفقودين بالهند بعد شهر على مرور إعصار

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:15 م
أكثر من 660 شخصا فى عداد المفقودين بالهند بعد شهر على مرور إعصار الهند


أ ف ب
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أعلنت السلطات الهندية الأربعاء أن أكثر من 660 صيادا لا يزالون فى عداد المفقودين بعد شهر على إعصار مدمر ضرب الساحل الجنوبى للهند ومناطق فى سريلانكا المجاورة.

وخلف الإعصار أوكهى أكثر من 250 قتيلا فى حصيلة مؤكدة منذ هبوبه فى 29 نوفمبر من سريلانكا حيث أودى بحياة 27 شخصا.

وتسببت الرياح التى وصلت سرعتها إلى 130 كلم فى الساعة باقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الكهرباء والهاتف إضافة إلى لحاق أضرار بآلاف المنازل.

وكشفت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيذارامان أمام البرلمان أن 661 صيادا لا يزالون فى عداد المفقودين دون أن تذكر اذا كانت الحكومة تفترض أنهم لقوا حتفهم.

وأفادت أن 400 من هؤلاء المقودين من ولاية تاميل نادو و261 من ولاية كيرالا.

وقالت أيضا أن القوات العسكرية وخفر السواحل والقوات البحرية تمكنت من إنقاذ حوالى 845 شخصا حتى 20 ديسمبر.

وعلق مئات الصيادين الذين يستخدمون قوارب بدائية فى الاعصار المدمر الذى بدأ فى خليج البنغال وشق طريقه الى سريلانكا وجنوب الهند قبل ان ينتقل الى بحر العرب.

وكانت هناك اتهامات للسلطات بانها لم تحذر الصيادين بشكل واضح، كما ان اقارب المفقودين اتهموها بعدم بذل جهود كافية للعثور عليهم.

والسواحل الشرقية للهند التى تضم مدنا رئيسية مثل شيناى معرض معرضة للعواصف الموسمية التى تضرب المنطقة كل عام بين ابريل وديسمبر.

وفى عام 1999 قتل أكثر من 8 آلاف شخص عندما ضرب اعصار ولاية اوريسا الشرقية.


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