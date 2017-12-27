أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يجتمعون بمزارعي مركز سمسطا فى بنى سويف

أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يجتمعون بمزارعي مركز سمسطا فى بنى سويفالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:57 م
لقاء اعضاء لجنة الزراعة بمزارعى بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
عقد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا بمزارعى مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، بقرية مازورة مسقط رأس حسام العمدة عضو مجلس النواب عن الدائرة.
وأكد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اللقاء، أن الزيارة تهدف لإيجاد حل لمشكلة تقنين وضع اليد على الأراضى بالمنطقة، وتوفير مصادر ثابتة لمياه الري، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة.
فيما قال النائب حسام العمده، أن اللجنة قامت بجولة تفقدية لبعض الأراضى الموجودة بالمركز، والتى تعانى من عدم وجود مصدر مياه، مشيراً إلى أنه عرض على اللجنة حلول لمشكلة المياه، من بينها تحويل بعض الاراضي التي تروى بالغمر والبالغ عددها اكثر من 17000 فدان الى ري بالتنقيط، مما يوفر مياه كبيره من مياه الري تسمح بزراعه تلك الاراضى.
لقاء اعضاء لجنة الزراعة بمزارعى بنى سويف
جانب من لقاء اللجنة بالمزارعين
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة