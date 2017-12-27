أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يجتمعون بمزارعي مركز سمسطا فى بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

عقد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا بمزارعى مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، بقرية مازورة مسقط رأس حسام العمدة عضو مجلس النواب عن الدائرة.

وأكد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اللقاء، أن الزيارة تهدف لإيجاد حل لمشكلة تقنين وضع اليد على الأراضى بالمنطقة، وتوفير مصادر ثابتة لمياه الري، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة.

فيما قال النائب حسام العمده، أن اللجنة قامت بجولة تفقدية لبعض الأراضى الموجودة بالمركز، والتى تعانى من عدم وجود مصدر مياه، مشيراً إلى أنه عرض على اللجنة حلول لمشكلة المياه، من بينها تحويل بعض الاراضي التي تروى بالغمر والبالغ عددها اكثر من 17000 فدان الى ري بالتنقيط، مما يوفر مياه كبيره من مياه الري تسمح بزراعه تلك الاراضى.