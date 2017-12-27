أسواق الأسهم الخليجية ترتفع مع صعود النفط ودبى تتعافى من هبوط





رويترز

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الأربعاء مدعومة بصعود خام القياس العالمى مزيج برنت مساء الثلاثاء متجاوزا 67 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015، بينما تعافت بورصة دبى قليلا من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر.

وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق السعودية مرتفعا 0.3 % فى تداول نشط.

وارتفعت أسهم 11 من 13 شركة بتروكيماويات، والتى ربما تستفيد هوامش أرباحها من صعود أسعار النفط، مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 %.

وحققت أيضا أسهم شركات البناء أداء قويا، حيث يدر ارتفاع إيرادات النفط أموالا للحكومة لتستخدمها فى زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية العام القادم. وزاد سهم أبناء عبد الله الخضرى 2.2 %.

وارتفع مؤشر سوق دبى 0.4 % مع صعود الأسهم بشكل عام على قائمته. وقفز سهم شعاع كابيتال 5.1 %. لكن حجم التداول كان هزيلا باستثناء الصفوة مباشر للخدمات المالية التى تم تدول 268 مليون سهم من أسهمها، وهو ما يزيد عن نصف إجمالى حجم التداول فى السوق بأكملها، ويشكل حوالى نصف الأسهم القائمة للشركة.

وهوى سهم الصفوة مباشر، وهو نادر التداول، 10 % إلى 0.999 درهم. وأبلغ إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى للشركة رويترز بأن شركته استكملت يوم الأربعاء صفقة داخلية تضمنت تحويل 276 مليون سهم من وحدة تابعة لها مقرها البحرين إلى شركتها الأم مباشر القابضة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى 1.2 % مع صعود أسهم شركتين ربما تستفيدان من ارتفاع أسعار النفط. وزاد سهم دانة غاز 2.6% وسهم أدنوك للتوزيع 2.4 %.

وأغلق مؤشر بورصة قطر شبه مستقر، لكن سهم الخليج الدولية للخدمات، التى تورد منصات الحفر النفطى والمستفيد المحتمل من قوة القطاع، ارتفع 2.3 %.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 7201 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.4 % إلى 3346 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 1.2 % إلى 4369 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.01 % إلى 8500 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.1 % إلى 14905 نقاط.

الكويت.. زاد المؤشر 0.03 % إلى 6371 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 1295 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.7 % إلى 5040 نقطة.