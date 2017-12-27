أسعار النفط اليوم الأربعاء 27-12-2017 برنت يسجل 66.26 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 27-12-2017، حيث هبط خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة ليسجل نحو 66.26 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 59.57 دولار للبرميل.

أعلى مستوى لأسعار النفط منذ مايو 2015



وكانت أسعار الخامين بلغت أعلى مستوى لها فى نحو عامين ونصف العام فى الجلسة السابقة، حيث تجاوز خام القياس العالمى مزيج برنت مستوى 67 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2015، فيما تجاوز الخام الأمريكى مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015 فى الجلسة السابقة.

وقال محللون إن موجة الصعود تفقد قوة الدفع تدريجيا رغم تعطل الإمدادات فى ليبيا وبحر الشمال، قالت جيه.بي.سى إنرجى إنها تعتقد أن السوق ستدرك تدريجيا أنها بالغت فى الارتفاع. وأضافت أن الأسعار قد تنزل عن 60 دولارا للبرميل خلال فبراير ، بل وقد تختبر مستوى 55 دولارا.

السوق العالمى تفقد 500 ألف برميل يوميا



وتعطل خط أنابيب فورتيس وخط الأنابيب الليبي، اللذين يسهمان معا بنحو 500 ألف برميل يوميا، يعد عثرة صغيرة فى سياق عالمى يقترب الإنتاج والطلب فيه من 100 مليون برميل يوميا.وفقدت ليبيا نحو 90 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام إثر انفجار فى خط أنابيب يصل إلى ميناء السدر يوم الثلاثاء.وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج المتعطل فى الأسابيع الأخيرة، بما فى ذلك إغلاق خط أنابيب فورتيس أكبر خط أنابيب فى بريطانيا. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب إن من المتوقع استئناف التدفقات عبر خط فورتيس بالكامل فى أوائل يناير .





رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: إصلاح خط الأنابيب سيستغرق نحو أسبوع



فيما قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأربعاء لرويترز إن إصلاحات خط أنابيب النفط الذى تعرض لانفجار يوم الثلاثاء ستستغرق نحو أسبوع.

وقال صنع الله”لن يكون لهذا أثر كبير على برنامج التسويق وإنما القليل من التغيير فقط“.وأضاف ”من المتوقع أن يستغرق الإصلاح نحو أسبوع اعتبارا من اليوم. الضرر يقدر فى نطاق بين 30 و35 مترا من خط الأنابيب الذى يبلغ قطره 24 (بوصة)“.