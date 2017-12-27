أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-12-2107 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات ويسجل 635 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 27-12-2107 بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 635 جنيها للجرام حتى الآن، بعد تحرك سعر الأوقية بقيمة 10 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

عيار 18 : 544 جنيه

عيار 21 : 635 جنيه

عيار 24 : 725 جنيه

الجنيه الذهب: 5080 جنيه

السعر العالمي للأوقية: 1285 جنيه

وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة اسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية جرام الذهب فى مصر

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

خدمة أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.